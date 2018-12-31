Жители Кирибати и Науру уже встретили новый 2019 год

Жители восточных островов Кирибати первыми встретили Новый 2019 год. К ним новый год пришел в 12 часов по киевскому времени. Впрочем, встречать праздник жители островного государства будут трижды — это позволяет географическое положение страны.

В 13 часов по Киеву праздник пришел на центральные острова, а в 14 часов – Новый год добрался до столицы Кирибати – город Южная Тарава. Он находится на западе страны. Жители Кирибати первыми на планете встречают Новый год потому, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница перемены дат.

Также успел наступить праздник в государстве Тонга, восточных районах Новой Зеландии и на некоторых новозеландских островах.

В 14 часов по Киеву Новый год пришел к жителям Маршалловых островов, государств Науру и Тувалу.

В Австралию праздник придет еще спустя час. В 15 часов по Киеву 2019 год придет в штаты Новый Южный Уэльс, Тасмания и Виктория.

За Австралией новогодний праздник придет в Папуа – Новую Гвинею, в Вануату, на Соломоновы острова и в Микронезию, а также в Магаданскую и Сахалинскую области РФ, а также на восток Якутии.

Последними на планете 2019 год встретят моряки к востоку от линии перемены дат. Находящиеся в Тихом океане суда и корабли, по традиции встречают праздник дважды — по времени порта приписки и по времени 12-го часового пояса.

Кроме того, несколько человек встречают Новый год16 раз за сутки. Это экипаж Международной космической станции.