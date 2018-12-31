Нефть марки Brent существенно дорожает на последних торгах года

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, при этом нефть марки Brent дорожает более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.29 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,67% — до 54,63 долларов за баррель. Минутами ранее показатель увеличивался более чем на 3% — до 54,83 доллара.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,27% — до 46,36 доллара за баррель.
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