Нефть марки Brent существенно дорожает на последних торгах года

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, при этом нефть марки Brent дорожает более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,67% — до 54,63 долларов за баррель. Минутами ранее показатель увеличивался более чем на 3% — до 54,83 доллара.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,27% — до 46,36 доллара за баррель.