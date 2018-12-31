Трамп похвалил сам себя за действия США в Сирии

Президент США Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.
«Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГ, когда я стал президентом, он бы стал национальным героем», — заявил Трамп в Twitter.
Трамп отметил, что «ИГ почти изгнано», а США «медленно высылают войска обратно домой к семьям, в то же время сражаясь с остатками ИГ».
Американский президент добавил, что выработанная им тактика в Сирии работает.
Напомним, что президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой Исламского Государства в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ. В Сирии насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с «Сирийскими демократическими силами» контролировали территории на востоке и северо-востоке.
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