Трамп похвалил сам себя за действия США в Сирии

Президент США Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.

«Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГ, когда я стал президентом, он бы стал национальным героем», — заявил Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что «ИГ почти изгнано», а США «медленно высылают войска обратно домой к семьям, в то же время сражаясь с остатками ИГ».

Американский президент добавил, что выработанная им тактика в Сирии работает.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой Исламского Государства в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ. В Сирии насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с «Сирийскими демократическими силами» контролировали территории на востоке и северо-востоке.