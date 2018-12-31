Меркель в новогоднем поздравлении напомнила о войне

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении призвала жителей страны к единению и напомнила об уроке двух мировых войн. Об этом сообщает DW.

«Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе и работать поверх всех границ», — подчеркнула канцлер.

По ее словам, в достижении своих собственных интересов следует «учитывать интересы других», и в этом заключается «урок двух мировых войн».

Среди важнейших проблем, с которыми столкнулась страна, Меркель вспомнила борьбу с изменениями климата, «упорядочение» потоков миграции и борьбе с международным терроризмом. В Совете Безопасности ООН, место в которой Германия получает на два года, стране придется столкнуться с глобальными задачами, подчеркнула канцлер.

Меркель также прокомментировала свое решение не занимать больше политических должностей после завершения срока полномочий на посту канцлера.

«Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени», — подчеркнула она.

Как известно, 29 октября Ангела Меркель заявила о намерении отказаться от должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС), одновременно она планирует оставаться канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.