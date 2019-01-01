Порошенко обнаружил инвестиционный бум в Украине

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что привлечение масштабных инвестиций в Украину в минувшем в 2018 году стало возможным благодаря проведению реформ в стране.
«Приход игроков мирового масштаба в Украину — это результат имплементации наших реформ и яркое свидетельство доверия к нашей краны со стороны мировых инвесторов», — написал Порошенко на своей странице в Facebook во вторник.
Он напомнил, что в 2018 году Украина привлекла мощные инвестиции в экономику: «в сферу восстанавливаемой энергетики — от норвежских инвесторов, в аграрный сектор — от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA». «В Украину пришла авиакомпания Ryanair и вернулся лоукостер Wizz Air. 20 локомотивов General Electric уже прибыло в Украину», — добавил глава государства.
«Инвестируйте в Украину!», — резюмировал Петр Порошенко.
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