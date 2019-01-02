Войти
Трамп рассчитывает на новую встречу с Ким Чен Ыном
дружба народов
Трамп рассчитывает на новую встречу с Ким Чен Ыном
Порошенко обнаружил инвестиционный бум в Украине
позиция
Порошенко обнаружил инвестиционный бум в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Американская стороны использует против Фирташа отчет McKinsey для Boeing

628
Американская стороны использует против Фирташа отчет McKinsey для Boeing

Запрос на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа американские прокуроры аргументировали отчетом консалтинговой фирмы McKinsey для компании Boeing. Об этом пишет The New York Times.

Как говорится в материале, Boeing попросил McKinsey оценить возможность добычи титана в Индии для производства самолета 787 Dreamliner.

Производитель самолетов рассчитывал привлечь посредника — компанию Bothli Trade, которая принадлежит Фирташу — для ускорения бюрократических процедур.

По мнению NYT, «ускорение процедур» заключалось в выдаче взяток индийским чиновникам. Украинский олигарх также назвал 8 представителей индийских властей, которые могли бы оказать содействие Boeing. Их имена были опубликованы на слайде презентации PowerPoint, который позже стал доказательством в деле.

Прокуроры назвали документ «четким доказательством» того, что предприятие Фирташа сообщило Boeing «о плане подкупа государственных должностных лиц Индии, который уже был на стадии реализации».

Почти через полгода после ареста Фирташа в Вене Boeing заявил, что отказался от сделки и нашел другой источник титана.

Сам Фирташ отрицает, что готов был платить взятки, имел какие-либо отношения с McKinsey и опровергает свою причастность к документу.

Подробнее о деле Дмитрия Фирташа читайте в статье Украинской правды «Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа».

Напомним, что уераинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Читайте также: Новый президент Бразилии: чем он известен и что обещает

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.

Источник

Дмитрий Фирташ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 января 2019
Вторник, 1 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016