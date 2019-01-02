Американская стороны использует против Фирташа отчет McKinsey для Boeing

Запрос на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа американские прокуроры аргументировали отчетом консалтинговой фирмы McKinsey для компании Boeing. Об этом пишет The New York Times.

Как говорится в материале, Boeing попросил McKinsey оценить возможность добычи титана в Индии для производства самолета 787 Dreamliner.

Производитель самолетов рассчитывал привлечь посредника — компанию Bothli Trade, которая принадлежит Фирташу — для ускорения бюрократических процедур.

По мнению NYT, «ускорение процедур» заключалось в выдаче взяток индийским чиновникам. Украинский олигарх также назвал 8 представителей индийских властей, которые могли бы оказать содействие Boeing. Их имена были опубликованы на слайде презентации PowerPoint, который позже стал доказательством в деле.

Прокуроры назвали документ «четким доказательством» того, что предприятие Фирташа сообщило Boeing «о плане подкупа государственных должностных лиц Индии, который уже был на стадии реализации».

Почти через полгода после ареста Фирташа в Вене Boeing заявил, что отказался от сделки и нашел другой источник титана.

Сам Фирташ отрицает, что готов был платить взятки, имел какие-либо отношения с McKinsey и опровергает свою причастность к документу.

Подробнее о деле Дмитрия Фирташа читайте в статье Украинской правды «Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа».

Напомним, что уераинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.

Источник