Транзит газа через Украину в 2018 году сократился на 7%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2018 году сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 86,774 миллиарда кубометров.
Об этом сообщает оператор газотранспортной системы — госкомпания «Укртрансгаз». В частности, за декабрь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,6 миллиарда кубометров, что на 4,4%, меньше, чем за декабрь прошлого года.
Отметим, что в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа — 93 миллиарда кубометров.
Напомним, что добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась, по оперативным данным, лишь на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом — до 20,89 млрд куб. м.
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