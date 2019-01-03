Социологи назвали основные требования украинцев к будущему президенту

Большинство украинцев считают, что следующий президент должен суметь остановить войну и разбираться в экономике, следует из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Институтом социальных исследований имени А. Яременко.

По мнению опрошенных, следующий президент должен обладать такими чертами: способность остановить войну (55,9%), отстаивать интересы простых людей (44,5%), компетентность в экономике (44,1%), нетерпимость к коррупции (44%), умение управлять страной (40,1%).

Опрос общественного мнения проводили с 16 по 22 декабря 2018 года. Всего были опрошены 2045 респондентов. Уровень погрешности не превышает 2,2%.