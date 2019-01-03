Госдеп предупредил американцев о вероятности «не выехать» из Китая

Американские власти призвали граждан, находящихся в Китае, проявлять бдительность из-за «произвольного применения местных законов, а также особых ограничений в отношении граждан, имеющих двойное гражданство США и КНР».
По данным Госдепа, руководство Китая использует свою власть, чтобы не дать американцам выехать из Китая, посредством «запрета на выезд». Как отмечает ведомство, иногда граждане США удерживаются в Китае «в течение нескольких лет». По утверждению Госдепа, китайские власти делают это, чтобы принудить американцев участвовать в расследованиях, а также привлечь уехавших за границу граждан Китая обратно в страну.
Госдеп также предупредил, что американцы узнают о запретах на выезд только тогда, когда собираются покинуть КНР, и «нет способа узнать, как долго запрет может длиться». «Сотрудники службы безопасности могут задержать или депортировать граждан США за отправку личных сообщений с критикой правительства Китая», — говорится в предупреждении ведомства.
Напопоним, в середине декабря стало известно о задержании в Китае бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который работает советником по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе. Позднее в КНР пропал бизнесмен Майк Спэвор, который ранее сообщал о своем задержании для допроса. Оттава назвала их задержание «деспотическим».
Задержания последовали за арестом финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде. Она была задержана по американскому ордеру.
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