Госдеп предупредил американцев о вероятности «не выехать» из Китая

Американские власти призвали граждан, находящихся в Китае, проявлять бдительность из-за «произвольного применения местных законов, а также особых ограничений в отношении граждан, имеющих двойное гражданство США и КНР».

По данным Госдепа, руководство Китая использует свою власть, чтобы не дать американцам выехать из Китая, посредством «запрета на выезд». Как отмечает ведомство, иногда граждане США удерживаются в Китае «в течение нескольких лет». По утверждению Госдепа, китайские власти делают это, чтобы принудить американцев участвовать в расследованиях, а также привлечь уехавших за границу граждан Китая обратно в страну.

Госдеп также предупредил, что американцы узнают о запретах на выезд только тогда, когда собираются покинуть КНР, и «нет способа узнать, как долго запрет может длиться». «Сотрудники службы безопасности могут задержать или депортировать граждан США за отправку личных сообщений с критикой правительства Китая», — говорится в предупреждении ведомства.

Напопоним, в середине декабря стало известно о задержании в Китае бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который работает советником по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе. Позднее в КНР пропал бизнесмен Майк Спэвор, который ранее сообщал о своем задержании для допроса. Оттава назвала их задержание «деспотическим».

Задержания последовали за арестом финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде. Она была задержана по американскому ордеру.