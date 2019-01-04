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США подыскивают место для второго саммита Трампа и Ким Чен Ына

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США подыскивают место для второго саммита Трампа и Ким Чен Ына

Администрация США приступила к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения второй встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, несмотря на то, что переговоры между двумя государствами, похоже, зашли в тупик. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, поиск подходящего места для нового саммита двух лидеров начался до того, как Трамп заявил в среду о том, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет «в не столь отдаленном будущем». Как сообщается, Вашингтон не консультируется по данному вопросу с представителями Южной Кореи, которые ранее дали понять, что для них предпочтительнее было бы, если саммит прошел бы в какой- либо из азиатских стран. В КНДР заявляли, что очередная встреча двух лидеров должна происходить в Пхеньяне, отмечает CNN. Среди возможных мест проведения саммита называются также Вьетнам, Индонезия, Монголия, штат Гавайи, демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей, сообщает телеканал.

CNN подчеркивает, что планирование саммита находится на самой ранней стадии и может занять еще несколько месяцев. По данным телекомпании, из-за логистических проблем как минимум одну страну, фигурировавшую в списке потенциальных мест для проведения встречи на высшем уровне, уже пришлось исключить. Как сообщается, Белый дом связывался с представителями КНДР, предложив в качестве возможного места встречи Швейцарию, однако сторонам не удалось договориться по поводу того, как туда будет добираться Ким Чен Ын. Сингапур, где проходил первый саммит, в этот раз пока, по данным источников, не рассматривается.

В среду Трамп, говоря о перспективах второго саммита, заявил, что получил очередное письмо от лидера КНДР, которое он назвал замечательным. Источники CNN, знакомые с содержанием письма, заявили, что оно было составлено с целью напомнить Трампу о том, какие хорошие отношения ему удалось установить с Ким Чен Ыном. Как отметили источники телеканала, судя по всему, лидер КНДР направляет Трампу письма, когда полагает, что переговоры между двумя государствами не двигаются с мертвой точки, таким образом напоминая президенту США о том, как много, по его мнению, им удалось достичь в Сингапуре.

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12 июня прошлого года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее, намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, политика Трампа
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

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член Украинского общества финансовых аналитиков

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