Нацбанк существенно укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 4 января 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 18 копеек - до 27,5117 грн за доллар против 27,6883 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,22 грн против 31,7141 грн накануне.