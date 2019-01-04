Порошенко обратился к другим кандидатам в президенты

Президент Петр Порошенко просит политические силы и кандидатов в президенты своим примером засвидетельствовать «высокое качество избирательного процесса». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Высокое качество избирательного процесса — визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером», — написал он.

По словам Порошенко, необходимо обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

«Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства», — добавил президент.

Напомним, что с 31 декабря можно подавать в ЦИК документы для выдвижения кандидатуры на пост президента Украины. Порошенко еще официально не заявил, что будет баллотироваться на этот пост.