В ПЦУ осознают, что признание новой церкви может затянуться

Сразу после того, как Вселенский патриархат предоставит томос об автокефалии, Православную церковь Украины (ПЦУ) признают православные церкви греческой традиции, а затем, постепенно, и все остальные. Такое мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью «Немецкой волне».

«Получение Томоса от матери-церкви Константинопольской — это уже является первым шагом в признании другими поместными православными церквами. Это является признанием уже первой поместной православной церкви. Конечно, в первую очередь признают церкви греческой традиции. Мы верим в это. Но все (православные церкви — ред.) говорят о том, что после официального признания, после вручения Томоса мы дадим ответ на вопрос — когда мы сможем вас признать как независимую церковь», — заявил Епифаний.