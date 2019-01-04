Во Львовской области на взятке задержан глава района

Главу районной государственной администрации во Львовской области задержали сотрудники Службы безопасности Украины при получении взятки.

Как сообщает в пятницу пресс-служба управления СБУ во Львовской области, чиновник вымогал и получил от своего подчиненного 21 тыс. грн за несоздание препятствий в работе и получение денежной премии.

Сотрудники СБУ задержали главу РГА в его рабочем кабинете после получения всей суммы взятки. Операцию проводили совместно с Национальной полицией и прокуратурой.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).