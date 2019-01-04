Макрон обещает серьезные перемены во Франции в связи с протестами населения

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе первого в этом году заседания совета министров заявил о своей готовности значительно углубить намеченные преобразования в стране, идя навстречу требованиям населения. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель правительства Бенжамен Гриво, выступая по итогам заседания. Трансляция брифинга была доступна на странице Елисейского дворца в Twitter.

«Совершенно очевидно, что мы должны пойти еще дальше в производимых изменениях, быть более радикальными в своих методах и стиле действий», — сказал Гриво, передавая слова президента. «Нам необходимо в полной мере отвечать на устремления и чаяния французов, так как именно эти устремления и привели нас к власти. Возможно, наши действия отличались некоторым консерватизмом, и это следует изменить. Мы будем рады осуществить такую работу совместно с институтами власти, представителями территорий, всеми, кто искренне стремится к переменам в нашей стране», — сказал также представитель правительства, выражая мнение президента.

Гриво особо отметил, что в ходе своего выступления на совете министров Макрон остановился «на тех аспектах, которые могут быть поставлены в вину правительству по итогам 20 месяцев его деятельности». Одним из таких главных недостатков он назвал то, что «для многих французов положение изменилось лишь незначительно в том, что касается их жизни и быта», при этом «крупных изменений в социальной сфере не произошло». Также властям, по мнению Макрона, «следует учесть, что необходимо предоставить людям шанс в мире , где они вынуждены каждодневно бороться за свое политическое пространство».

В то же время глава государства «констатировал, что власти идут по верному пути и что существует возможность естественным путем добиваться улучшения ситуации».