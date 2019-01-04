Нацбанк перед праздниками снизил курс гривны

Национальный банк Украины на 8 января 2019 года установил следующие официальные курсы гривны к мировым валютам: 100 USD США – 2770.9400 (4 января – 2751.1682),100 EUR – 3159.7029 (4 января – 3122.0257). Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отметим, что сегодня на межбанке гривна потеряла сразу 20 копеек

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка в пятницу установились на уровне 27,78 - 27,8 гривны за доллар.