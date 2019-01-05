Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом

Президенты Турции и Украины — Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко — провели встречу в Стамбуле в субботу.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Петром Порошенко в особняке Вахдеттин в Стамбуле», — сообщается в аккаунте президента Турции в Твиттер.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.
Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.
«Отдельное внимание уделялось мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты отметили позитивную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост туристических потоков в обоих направлениях.
В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Напомним, что 5-6 января президент Украины находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в церемонии подписания и вручения Томаса об автокефалии Православной церкви Украины.
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