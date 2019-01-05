«Желтые жилеты» снова вышли на улицы французских городов

Несколько десятков людей в желтых жилетах вышли к 10:30 (11:30 по Киеву) на Елисейские Поля в Париже, чтобы принять участие в согласованной акции протеста. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

По его данным, власти согласовали проведение двух акций протеста во французской столице. Первая должна начаться на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда манифестанты намерены дойти до здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). Вторая — митинг на Елисейских Полях с 10:00 до 17:00 (11:00 — 18:00 по Киеву).

В настоящий момент участники собираются на тротуарах, столкновений с полицией не отмечается.

По данным телеканала, митинги также начались в Марселе, Руане и ряде других французских городов.

К проведению восьмой общенациональной мобилизации «желтых жилетов» в пятницу в частности призвала в Facebook одна из радикальных организаций манифестантов — «Франция в ярости» (La France en colre). Для обеспечения порядка в стране были мобилизованы 4160 сотрудников правоохранительных органов, из них тысяча — в Париже.

Напомним, что движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе и в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.