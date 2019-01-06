США заявили о признании парламента Венесуэлы единственным легитимным органом власти в стране

Соединенные Штаты считают Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы единственным легитимным институтом в стране и приветствуют вступление в должность ее нового главы Хуана Гуайдо. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

«Сегодня Соединенные Штаты приветствуют вступление в должности членов нового руководства Национальной ассамблеи Венесуэлы во главе с депутатом Хуаном Гуайдо», — заявил Палладино. «Национальная ассамблея является единственным легитимным и последним из оставшихся демократически избранных институтов, который по-настоящему представляет волю народа Венесуэлы», — утверждал он.

Парламент Венесуэлы находится под контролем политических противников президента страны Николаса Мадуро с декабря 2015 года. В субботу новый глава этого органа Хуан Гуайдо заявил о необходимости создания в стране временного переходного правительства. Он считает, что если Мадуро откажется покинуть пост главы государства, то необходимо «объединиться и начать совместные действия, направленные на мобилизацию народа, Национальной ассамблеи, ВС Венесуэлы и международного сообщества для того, чтобы у Мадуро не было выбора».

В пятницу участники Группы Лимы заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро, который вновь вступит в должность главы Венесуэлы 10 января. Они призвали венесуэльского лидера отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в свою очередь заявил, что участники Группы Лимы, сделав такое заявление, выполняют указания Вашингтона.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума.