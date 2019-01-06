В ПЦУ заявили о подготовке религиозных провокаций в регионах

В Православной Церкви Украины предупреждают о провокациях на религиозной почве, которые могут происходить для создания медийной картинки в кремлевских СМИ. Об этом сообщает в воскресенье Синодальное управления военного духовенства ПЦУ в Facebook.

«В Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины поступает информация от военных священников (капелланов) из разных регионов Украины о том, что якобы от имени „Правого сектора“ организуются провокации на религиозной почве», — говорится в сообщении.

Организаторы данных провокаций якобы призывают «применить силу к верующим и клирикам РПЦ в Украине».

«Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки „гонений“ и „религиозной войны“ в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ», — отметили в ПЦУ.

Напомним, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил Томос об автокефалии Православной Церкви Украины главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

7 января на праздник Рождества Христова в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.