Жертвами обвала на шахте в Афганистане стали по меньшей мере 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте на севере Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

Трагедия произошла в районе Кохистан афганской провинции Бадахшан. На поверхность удалось поднять 15 человек, многие из них получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. По поступающей информации, под землей могут еще оставаться люди.

Как передает агентство Pajhwok со ссылкой на представителей региональных властей, жертвами обрушения шахты, которое произошло после сильнейших снегопадов, стали местные жители, занимавшиеся нелегальной золотодобычей. Под тяжестью снега перекрытия не выдержали, и туннели, которые люди рыли в поисках золота, завалило землей.

Провинция Бадахшан уже третий день находится во власти природной стихии. В результате снегопадов блокированы многие автотрассы, связывающие район с другими провинциями.