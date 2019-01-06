Жертвами обвала на шахте в Афганистане стали по меньшей мере 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте на севере Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia.
Трагедия произошла в районе Кохистан афганской провинции Бадахшан. На поверхность удалось поднять 15 человек, многие из них получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. По поступающей информации, под землей могут еще оставаться люди.
Как передает агентство Pajhwok со ссылкой на представителей региональных властей, жертвами обрушения шахты, которое произошло после сильнейших снегопадов, стали местные жители, занимавшиеся нелегальной золотодобычей. Под тяжестью снега перекрытия не выдержали, и туннели, которые люди рыли в поисках золота, завалило землей.
Провинция Бадахшан уже третий день находится во власти природной стихии. В результате снегопадов блокированы многие автотрассы, связывающие район с другими провинциями.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016