Трамп рассказал о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Американский президент считает, что у Пекина из-за трудностей в экономике есть стимул к переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят «очень хорошо». Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.
Президент США также отметил, что у Китая есть стимул к переговорам, так как его экономика в настоящий момент испытывает трудности.
Напомним, что в начале декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. При этом глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как ранее планировал.
Ожидается, что 7-8 января США и Китай проведут переговоры на уровне заместителей глав торговых ведомств.
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