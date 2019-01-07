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Французская полиция за выходные задержала 345 участников беспорядков

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Французская полиция за выходные задержала 345 участников беспорядков

При этом отмечается, что правоохранителям пока так и не удалось найти человека, напавшего на жандармов на мосту Леопольда-Седара-Сенгора в Париже.

Число задержанных по итогам манифестаций движения «желтых жилетов» 5 января во Франции составило 345 человек, из них 281 был заключен под стражу. Об этом сообщила в понедельник газета Le Monde со ссылкой на последние данные МВД страны.

Среди задержанных, однако, нет человека, который нападал на жандармов на мосту Леопольда-Седара-Сенгора в Париже в субботу. По данным СМИ, речь идет о бывшем профессиональном боксере, чемпионе Франции 2007 года Кристофе Деттине. В понедельник утром следователи приходили к нему домой, чтобы задержать и доставить подозреваемого в участок, однако его не оказалось на месте. В эфире радио RMC в понедельник бывший тренер Деттине заявил, что узнал своего ученика на видео и призвал его сдаться властям.

Пострадавшие жандармы подали жалобы в связи с данным инцидентом. Одному из них после осмотра врачей предоставили 15 дней отпуска по нетрудоспособности, другому — два.

В то же время издание ничего не сообщает о том, удалось ли задержать кого-то из участников погромов в офисах государственного секретариата и министерства по связям с парламентом 5 января. Тогда несколько манифестантов, часть из которых скрывали лица масками и не носили желтых светоотражающих жилетов, при помощи вилочного погрузчика сломали дверь центрального входа в правительственное здание и нанесли ущерб припаркованным рядом машинам, в результате чего сотрудникам пришлось покинуть строение через черный ход.

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Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

Желтые жилеты
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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