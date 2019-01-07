Французская полиция за выходные задержала 345 участников беспорядков

При этом отмечается, что правоохранителям пока так и не удалось найти человека, напавшего на жандармов на мосту Леопольда-Седара-Сенгора в Париже.

Число задержанных по итогам манифестаций движения «желтых жилетов» 5 января во Франции составило 345 человек, из них 281 был заключен под стражу. Об этом сообщила в понедельник газета Le Monde со ссылкой на последние данные МВД страны.

Среди задержанных, однако, нет человека, который нападал на жандармов на мосту Леопольда-Седара-Сенгора в Париже в субботу. По данным СМИ, речь идет о бывшем профессиональном боксере, чемпионе Франции 2007 года Кристофе Деттине. В понедельник утром следователи приходили к нему домой, чтобы задержать и доставить подозреваемого в участок, однако его не оказалось на месте. В эфире радио RMC в понедельник бывший тренер Деттине заявил, что узнал своего ученика на видео и призвал его сдаться властям.

Пострадавшие жандармы подали жалобы в связи с данным инцидентом. Одному из них после осмотра врачей предоставили 15 дней отпуска по нетрудоспособности, другому — два.

В то же время издание ничего не сообщает о том, удалось ли задержать кого-то из участников погромов в офисах государственного секретариата и министерства по связям с парламентом 5 января. Тогда несколько манифестантов, часть из которых скрывали лица масками и не носили желтых светоотражающих жилетов, при помощи вилочного погрузчика сломали дверь центрального входа в правительственное здание и нанесли ущерб припаркованным рядом машинам, в результате чего сотрудникам пришлось покинуть строение через черный ход.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.