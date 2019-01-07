Судно с украинцами на борту затонуло возле берегов Турции

Два человека погибли и еще четверо пропали без вести 7 января после того, как грузовое судно с углем послало сигнал SOS у северного побережья Турции. Об этом сообщили береговая охрана и местные власти, пишет Reuters.

Судно с панамским флагом, которое вышло из российского порта в Азовском море, отправило сигнал бедствия примерно в 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун.

Тринадцать членов экипажа находились на балкере, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Береговая охрана заявила, что сигнал бедствия говорил о возможном затоплении судна.

Семь членов экипажа были спасены на данный момент, операция по поиску и спасению продолжается.