Боксер, подозреваемый в избиении полицейских в Париже 5 января, сдался властям

Мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудников жандармерии во время столкновений в центре Парижа 5 января, добровольно сдался властям и помещен под стражу. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«Человек, который жестоко нападал в субботу на жандармов на мосту Леопольда-Седара-Сенгора предстал перед следователями, — написал Кастанер в своем Twitter. — Он был немедленно помещен под стражу и ответит за свои деяния перед правосудием». В своем сообщении министр не стал раскрывать личные данные задержанного.

Ранее в сети распространилось видео с протестов в Париже, на котором мужчина крепкого телосложения в темной куртке без желтого жилета бьет кулаками жандарма, защищенного щитом, шлемом и нагрудником. Удары он наносит преимущественно в голову. При этом страж порядка пытается ударить нападающего дубинкой, но отступает назад, чуть ли не падая с ног. На другом видео видно, как этот же мужчина ногами бьет полицейского, лежащего на земле.

В связи с данным инцидентом пострадавшие стражи порядка подали жалобы. Одному из них после осмотра врачей предоставили 15 дней отпуска по нетрудоспособности, другому — два.

По данным СМИ, речь идет о бывшем профессиональном боксере, чемпионе Франции 2007 года Кристофе Деттине. В понедельник утром следователи приходили к нему домой, чтобы задержать и доставить подозреваемого в участок, однако его не оказалось на месте.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов. Согласно последним данным, по итогам беспорядков 5 января были задержаны 345 человек, из них 281 был заключен под стражу.