В результате аварии судна у берегов Турции погибли 4 украинца

В результате аварии грузового судна у берегов провинции Самсун в Турции в понедельник погибли 4 гражданина Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников», — отметил он.

По словам посла, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун. Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным наблюдением.