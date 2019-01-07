В результате аварии судна у берегов Турции погибли 4 украинца

В результате аварии грузового судна у берегов провинции Самсун в Турции в понедельник погибли 4 гражданина Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников», — отметил он.
По словам посла, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун. Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным наблюдением.
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