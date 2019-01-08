Трамп больше не хочет участвовать в войнах, за которые США не платят

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США покончат с войнами, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от богатых стран. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Бесконечные войны, особенно те, которые велись из-за ошибочных суждений, которые были сделаны много лет назад, и те, где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые извлекают большую выгоду от того, что мы делаем, в конечном итоге придут к славному концу!», — сказал он.

Напомним, что 19 декабря Трамп объявил о выводе американского военного контингента из Сирии. По его мнению, США выполнили основную задачу по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».