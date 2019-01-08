В НАПК составили топ-10 нарушителей антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало топ-перечень выявленных признаков нарушения антикоррупционного законодательства за декабрь. Об этом говорится на официальном сайте агентства.
«На первом месте рейтинга, составленного пресс-службой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, — обоснованный вывод о зафиксированных признаках незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины Евгением Геллером, который был направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Второе и третье места правонарушений: представление недостоверных сведений в декларациях. Два обоснованных вывода составлены в отношении народного депутата Украины Дениса Омеляновича и один обоснованный вывод — в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Харчука», — говорится в сообщении.
На четвертом и пятом местах — админпротоколы за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов, составлены в отношении народных депутатов Украины Сергея Дунаева и Георгия Логвинского.
Также в перечень топ-нарушителей декабря попали председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев, прокурор Киевской местной прокуратуры Кристина Шилина, проректор по научно-педагогической работе Одесского НМУ Владлена Дубилина и депутат Ивано-Франковского городского совета Александра Федорук.
В целом Национальное агентство в декабре 2018 зафиксировало 111 нарушений антикоррупционного законодательства.
В НАПК также напомнили, что утверждение обоснованного вывода, направление его в правоохранительные органы, а также составление протокола и направление его в суд является основанием для осуществления досудебного расследования или производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.
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