В Иране освободили украинского моряка, которому грозила казнь

Освобожден украинский моряк Андрей Новичков, которому в Иране грозила смертная казнь, в ближайшие дни он вернется на родину, сообщил во вторник президент Украины Петр Порошенко.
Одесский моряк Андрей Новичков был арестован в начале 2017 года по подозрению в убийстве иранского матроса, за что в Иране ему грозила смертная казнь. Украинского моряка обвиняли в том, что он якобы бросил за борт иранского матроса, однако обвиняемый это отрицал, а свидетелей произошедшего не было. Украинские власти вели переговоры с целью его освобождения.
«Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка», — написал Порошенко в Facebook во вторник.
Он также сообщил, что известил бабушку моряка Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука. «Она получила от меня четкий приказ — привести свое артериальное давление в норму и уже через несколько дней быть готовой обнять своего родного человека», — написал президент.
Ранее СМИ сообщали, что в конце прошлого года президент Украины подписал документы о помиловании обвиняемого в шпионаже иранца Али Джадуеля, на которого собирались обменять Новичкова.
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