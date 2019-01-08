ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты страны: мэра Львова, лидера партии «Самопомич» Андрея Садового, лидера партии «Общественно-политическое движение «Справедливость» Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика.
Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.
Таким образом, уже зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.
Ранее Центризбирком зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины — бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015) Игоря Шевченко.
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