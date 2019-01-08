Президент Дуда остается самым популярным политиком Польши

Президент Польши Дуда пользуется наибольшим доверием у граждан РП. Об этом говорится в исследовании центра IBRIS, проведенном в начале января для Onet.pl.

По результатам опроса, президенту РП доверяет сегодня 41,4% поляков. Глава польского государства опережает председателя Совета министров Польши Матеуша Моравецкого с 40% поддержки.

Высокий уровень поддержки среди поляков сохраняют также лидер оппозиционной Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (38%), вице-премьер-министр РП Беата Шидло (32,6%), а также оппозиционный деятель левого толка Роберт Бедронь (32,4 %).

Исследование было проведено 3-4 января методом телефонного опроса группы 1,1 тыс. взрослых поляков