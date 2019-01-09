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Японцы купят необитаемый остров для проведения учений ВМС США

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Власти Японии решили купить необитаемый остров Магэ на юго-западе страны для того, чтобы перенести туда военные учения палубных самолетов с авианосцев военно-морских сил США. Об этом пишет японское агентство Yomiuri.

По данным его источников среди заинтересованных в данной сделке лиц, стоимость покупки составляет 16 млрд иен (более $147 млн). Предварительное соглашение будет подписано на этой неделе.

Остров Магэ расположен в префектуре Кагосима к западу от острова Танега. В настоящее время им почти полностью владеет частная девелоперская компания из Токио. Передать землю Минобороны страны планируется до конца марта. Военные намерены построить там различные объекты инфраструктуры для совместного с американцами использования.

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Учения морской авиации сопровождаются большим шумом, из-за чего вызывают протесты среди граждан Японии. Несколько лет назад именно по этой причине военные учения перенесли на почти необитаемый остров в 1,2 тыс. км от Токио, однако это оказалось не очень удобно для военных. Переговоры о том, чтобы перенести базу для учений поближе к авиабазе морской пехоты США, начались в 2011 году.

США, Япония
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Среда, 9 января 2019
Вторник, 8 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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