Японцы купят необитаемый остров для проведения учений ВМС США

Власти Японии решили купить необитаемый остров Магэ на юго-западе страны для того, чтобы перенести туда военные учения палубных самолетов с авианосцев военно-морских сил США. Об этом пишет японское агентство Yomiuri.

По данным его источников среди заинтересованных в данной сделке лиц, стоимость покупки составляет 16 млрд иен (более $147 млн). Предварительное соглашение будет подписано на этой неделе.

Остров Магэ расположен в префектуре Кагосима к западу от острова Танега. В настоящее время им почти полностью владеет частная девелоперская компания из Токио. Передать землю Минобороны страны планируется до конца марта. Военные намерены построить там различные объекты инфраструктуры для совместного с американцами использования.

Учения морской авиации сопровождаются большим шумом, из-за чего вызывают протесты среди граждан Японии. Несколько лет назад именно по этой причине военные учения перенесли на почти необитаемый остров в 1,2 тыс. км от Токио, однако это оказалось не очень удобно для военных. Переговоры о том, чтобы перенести базу для учений поближе к авиабазе морской пехоты США, начались в 2011 году.