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Рейтинг Макрона немного подрос в начале года

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Рейтинг Макрона немного подрос в начале года

Рейтинг одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 5% в начале 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической службой Ifop, которые приводит в среду журнал L’OBS.

Согласно исследованию, рейтинг одобрения главы французского государства в начале января составил 28%. Рейтинг премьер-министра страны Эдуара Филиппа вырос на 7%, составив 33%. В начале декабря лишь 23% французов поддерживали Макрона и 26% Филиппа. Как следует из результатов, уровень доверия к президенту вырос в возрастной категории от 65 лет и старше на 8% — до 34% и среди рабочих также на 8%, составив 20%. Однако лишь 6% опрошенных полностью одобряют его действия.

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Приведенные данные также свидетельствуют о росте доверия к партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, рейтинг объединения вырос на 2% и составил 35%, обогнав другое оппозиционное движение «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона (30%).

Эммануэль Макрон
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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