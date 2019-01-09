Рейтинг Макрона немного подрос в начале года

Рейтинг одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 5% в начале 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической службой Ifop, которые приводит в среду журнал L’OBS.
Согласно исследованию, рейтинг одобрения главы французского государства в начале января составил 28%. Рейтинг премьер-министра страны Эдуара Филиппа вырос на 7%, составив 33%. В начале декабря лишь 23% французов поддерживали Макрона и 26% Филиппа. Как следует из результатов, уровень доверия к президенту вырос в возрастной категории от 65 лет и старше на 8% — до 34% и среди рабочих также на 8%, составив 20%. Однако лишь 6% опрошенных полностью одобряют его действия.
Приведенные данные также свидетельствуют о росте доверия к партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, рейтинг объединения вырос на 2% и составил 35%, обогнав другое оппозиционное движение «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона (30%).
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