Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%, свидетельствует январский обзор ВБ «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP).

Согласно документу, который цитирует Интерфакс-Украина, ВБ прогнозирует рост ВВП в Украине в 2020 году на 3,4%, в 2021-м — на 3,8%.

По итогам прошлого года ВБ оценивает рост экономики в 3,5%, указывается в материалах.