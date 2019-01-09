Самый богатый человек планеты разводится с супругой

Глава корпорации Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи приняли решение развестись. Их совместное заявление опубликовано в среду в Twitter бизнесмена.

«Как известно нашей семье и друзьям, после длительного периода поисков и попытки жить раздельно мы решили развестись Хотя ярлыки могут быть разными, мы остаемся семьей, мы остаемся дорогими сердцу друзьями», — говорится в заявлении.

Напомним, что Джефф Безос возглавляет рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.