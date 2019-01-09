Чехи стали лучше относиться к Украине

Граждане Чехии стали значительно лучше относиться к Украине. Об этом говорится в исследовании Центра изучения общественного мнения Чехии CVVM.

Наиболее положительно чехи оценивают отношения со Словакией — к этой стране хорошо относятся 95% опрошенных.

Кроме того, положительное отношение у чехов к Польше (91%), Венгрии (89%), Австрии (89%), Германии (84%).

По сравнению с 2015 годом больше всего улучшилось отношение граждан Чехии к Украине и Израилю. Симпатии к этим странам выросли на 13 процентных пунктов. Сейчас положительно отношения с Украиной оценивают 62% респондентов, с Израилем — 61%. Негативное отношение к Украине у 23% опрошенных.

Хуже всего чехи относятся к Саудовской Аравии (28%), Сирии (25%) и Ирана (22%).

К России положительно относятся 58% чехов, отрицательно — 33%.

«Единственное, над чем нам стоило бы задуматься, это то, что, по словам социологов, положительно оценивают отношения с Украиной больше чешские мужчины, чем женщины. Учтем», — отметил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

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