Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 10 января 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 28,1221 грн за доллар против 28,0237 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,2139 грн против 32,0592 грн накануне.