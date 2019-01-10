НАБУ за декабрь объявило подозрения 153 коррупционерам

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины выдвинули подозрения в совершении преступления 153 лицам в течение декабря 2018 года в рамках расследования 635 уголовных производств.
Как сообщается на официальном сайте НАБУ, еще 302 человека за месяц получили статус обвиняемых в связи с тем, что расследование совершенных ими преступлений были завершено.
«На протяжении последнего месяца 2018 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении: внештатному советнику генерального директора Государственного космического агентства Украины и доверенному лицу, которых следствие считает причастными к нанесению $8,245 млн убытков ГП „Укркосмос“; судье одного из районных судов г.Мариуполь и его помощнику, разоблаченным в получении неправомерной выгоды за вынесение решения по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении.
В числе уголовных производств, расследование которых детективы завершили в декабре, дело по факту получения $15 тыс неправомерной выгоды прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры; по подозрению начальника Службы по делам детей и семьи Киевской облгосадминистрации в разворовывании средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц; по подозрению экс-руководителя Государственной экологической инспекции Украины в декларировании недостоверной информации.
«Подозреваемым и их защитникам открыты материалы для ознакомления», — сообщают в НАБУ.
Кроме того, количество расследованных уголовных производств, в которых составлен и направлен в суд обвинительный акт, возросло до 176.
В частности, речь идет о расследовании в отношении должностного лица СБУ, разоблаченного на получении $47,5 тыс неправомерной выгоды от лиц, незаконно получивших гражданство Украины (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины) и экс-президента ЧАО «Си Трайдент» и экс-директора судовладельческой компании, обвиняющихся в нанесении более 219 млн грн убытков морскому торговому флоту Украины (ч.5 ст.191 УК).
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