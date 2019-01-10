Число транзакций в сети Bitcoin достигло годового максимума

Количество транзакций в основной сети биткоина достигло 319 тысяч. В последний раз суточное число операций было на подобном уровне в середине января 2018 г., согласно данным blockchain.com. Также недельный показатель достиг годового максимума в 281 тыс., они постепенно увеличиваются с марта прошлого года.

Криптовалюта показывала максимальные значения в декабре прошлого года, когда ее цена установила исторический рекорд в $20 000. Тогда суточное число транзакций в сети биткоина превышало 490 тысяч. На данный момент среднерыночный курс монеты составляет $3825, за последние 24 часа он снизился на 5,6%.