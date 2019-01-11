Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 11 января, снизил официальный курс гривны на 15 копеек - до 28,2701 грн за доллар против 28,1221 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,6096 грн против 32,2139 грн накануне.