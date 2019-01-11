Астрономам, возможно, впервые удалось увидеть момент превращения звезды в черную дыру

Ученые, возможно, впервые стать свидетелями «момента» превращения звезды в черную дыру. К такому выводу пришла международная группа астрономов, представившая результаты своего исследования на проходящей в Сиэтле (штат Вашингтон) конференции Американского астрономического общества, сообщает ТАСС.

Само явление произошло 200 млн лет назад, но «световой сигнал» от мощного взрыва, которым сопровождалась гибель звезды, достиг нашей планеты только сейчас: вспышка была зафиксирована астрономами в июне 2018 года.

Космическое явление, похожее на взрыв сверхновой, при котором звезда резко увеличивает свою яркость и выбрасывает огромный объем энергии, получило название AT2018cow. Этот набор букв и цифр ничего не означает и был сгенерирован компьютером. Однако, поскольку вышло так, что это имя оканчивается на сочетание трех букв — cow, что в переводе с английского означает «корова», это явление получило в научном сообществе условное название «Корова».

Вспышка была в десятки раз ярче, чем взрыв «типичной сверхновой», а пика яркости она достигла всего за несколько дней, хотя обычно такое повышение интенсивности свечения занимает многие недели. Кроме того, если обычно при таком взрыве происходит энергетический выброс чудовищной мощности, то в этом случае он был минимальным.

Члены команды из 45 астрономов, представившие свои выводы на конференции, убеждены в том, что «Корова» на самом деле могла оказаться первым зафиксированным учеными случаем рождения черной дыры.

«Это то, что мы хотели увидеть многие годы», — цитирует журнал National Geographic руководительницу исследования Рафаэллу Маргутти из Северо-Западного университета в Чикаго (штат Иллинойс). Согласно выводам ее команды, черная дыра могла получиться в результате взрыва звезды, относящейся к так называемым голубым сверхгигантам — молодым, очень горячим и ярким звездам.