Цена нефти Brent превысила $62 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% и по состоянию на 10:14 по Киеву составила $62,22 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $62 за баррель 10 декабря 2018 года.