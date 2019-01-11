Коалиция во главе с США официально начала вывода войск из Сирии

Коалиция во главе с США объявила о начале вывода американских войск из Сирии. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковника американских сухопутных войск Шона Райана.
Райан подтвердил агентству, что коалиция «приступила к процедуре выхода из Сирии». «Из соображений безопасности мы не будем говорить о сроках, местоположении и маршрутах войск», — сказал он.
Между тем, как сообщал в четверг телеканал CNN, Вашингтон приступил к переброске военной техники из республики в соответствии с планами по выводу американских войск. В течение последних нескольких дней первая партия «наземной военной техники» была вывезена из страны. Телеканал не уточнил, куда и каким образом транспортировали эту технику. В публикации отмечается, что, как ожидается, американские силы сначала будут выводить из северной части страны.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой «Исламское государство» в Сирии одержана, и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились.
По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.
Вашингтон начал военную операцию против боевиков ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.
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