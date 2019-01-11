Железнодорожные перевозки пассажиров из Украины в ЕС выросли за год вдвое

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза — до 676 тысяч пассажиров с 369 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба акционерной госкомпании «Укрзализныця».

«Сейчас наблюдаем стремительное развитие международного железнодорожного сообщения со странами ЕС. Это стало возможным благодаря политике „Укрзализныци“ — соблюдение баланса достойного уровня комфорта и лояльных тарифов. Компания уверенно конкурирует с авто- и авиатранспортом в пассажирских перевозках в ближнее зарубежье », - заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

В частности, в новом графике движения пассажирских поезда курсируют в важне туристические и деловые центры Европы: Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Люблин и др.