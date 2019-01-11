НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты до 30% или полностью ее отменить

Национальный банк Украины в ближайшее время может снизить норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 50% до 30% или полностью ее отменить, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
«Если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну валютной либерализации, то эти ограничения мы и будем снимать или снижать. Возможно, обязательную продажу мы снизим с 50% до 30%, но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Возможно, полностью отменим», — сказал он в ходе информационного дня в НБУ в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.
НБУ в политике постепенной либерализации валютного рынка ориентируется не на временные ограничения, а на макроэкономические показатели и возможные последствия, подчеркнул Чурий.
По его словам, отмену обязательной валютной выручки для экспортеров центробанк относит к приоритетам валютной либерализации наряду с отменой ограничения на репатриацию дивидендов иностранным инвесторам.
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