«Приватбанк» временно остановит операции с картами

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» в ночь с 12 на 13 января приостановит операции с картами для проведения очередного этапа регламентных работ по модернизации процессингового центра.

Как сообщила пресс-служба банка, ожидаемая пауза в обслуживании карт продлится с 24:00 до 04:00. Во время этой паузы банк также проведет технологические работы по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети.



Напомним, что «ПриватБанк» является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года он был национализирован по решению Кабинета министров.