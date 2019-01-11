Индийские астронавты будут проходить подготовку в России

Члены экипажа первого индийского национального космического корабля «Гаганьян», вероятно, пройдут начальную подготовку в Индии, а продвинутую подготовку в России. Об этом сообщил в пятницу глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван, который добавил, что предварительная дата первого индийского самостоятельного пилотируемого полета уже назначена на декабрь 2021 года.

«Начальная подготовка экипажа для „Гаганьяна“ пройдет в Индии, а продвинутая подготовка вероятно в России. В команде будут и астронавты-женщины. Это наша цель», — цитирует Сивана сайт газеты The Indian Express. Он добавил, что подготовка миссии к декабрю 2021 года «идет полным ходом».

Ранее премьер-министр Нарендра Моди в речи по случаю Дня независимости 15 августа минувшего года сообщил, что Индия собирается направить в космос первую собственную пилотируемую миссию к 75-летию независимости, которое будут отмечать в 2022 году, «а возможно и раньше».

После этого ISRO сообщила, что ведет работу над пилотируемым кораблем «Гаганьян», который способен вывести на низкую околоземную орбиту одновременно трех космонавтов и находиться в космосе до семи дней.

Сиван также сообщил, что определены новые сроки пуска второй индийской лунной миссии «Чандраян-2». На этот раз старт намечен на середину апреля текущего года.

Планируется, что «Чандраян-2» продолжит индийскую лунную программу, которую начал аппарат «Чандраян-1», отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Но «Чандраян-1» был орбитальной станцией, тогда как «Чандраян-2» — гораздо более сложный проект, который предусматривает мягкую посадку на спутник Земли и доставку на лунную поверхность небольшого лунохода. Спускаемый аппарат должен совершить прилунение в районе Южного полюса: пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район. Практически все миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе лунного экватора.

Планируется, что небольшой самоходный аппарат, который будет получать энергию от солнечной батареи, будет работать на спутнике Земли по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). При этом эксперты не исключают, что аппарат сможет «проснутся» после лунной ночи и вновь продолжить работу.