SpaceX осуществила очередной успешный запуск Falcon 9

Стартовавшая с космодрома на базе Ванденберг ракета-носитель Falcon 9, разработанная компания SpaceX, должна вывести на орбиту 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT, обеспечивающих передачу данных для мобильных устройств и голосовую связь. В результате нынешнего запуска общее число спутников Iridium NEXT на орбите должно быть доведено до планового уровня (75 спутников).

Первая ступень стартовавшей 11 января Falcon 9 уже использовалась при пуске в сентябре 2018 года. Организаторы пуска намерены посадить ее на размещенную в Тихом океане плавучую платформу и затем использовать снова.