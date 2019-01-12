Гриценко подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Глава партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента.

«Только что подан весь предусмотренный законом перечень документов для регистрации. Тот вопрос, который часто возникает — кто внес залог 2,5 млн гривен — внесла партия, наши партийцы, и я в том числе лично как партиец перечислил из своих денег на счет 100 тыс. гривен. Представлять мои интересы в ЦИК будет доктор юридических наук и мой адвокат Руслан Чернолуцкий», — сказал Гриценко журналистам, соответствующее видео он разместил в Facebook.

Гриценко, которому в октябре этого года исполнится 62 года, в 2005-2007 годах возглавлял минобороны в правительствах Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Затем избирался депутатом Верховной рады шестого и седьмого созывов.

Политик уже дважды баллотировался на пост главы государства. В 2010 году в первом туре его поддержали 1,2% избирателей (9-е место среди кандидатов). На голосовании в 2014 году он поднялся на четвертую строчку с поддержкой почти 5,5% голосов.