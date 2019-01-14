Минфину поручено за три месяца разработать законопроекты для разделения ГФС

Правительство обязало Министерство финансов в трехмесячный срок разработать проекты изменений в законодательные акты по разделу Государственной фискальной службы (ГФС) на Государственные налоговую и таможенную службы. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Министерство также в двухмесячный срок должно разработать проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти.

Одобренное правительством постановление «Об образовании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины» предусматривает реорганизацию ГФС путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Кабинет Министров направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Кроме того, обе Службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованного ГФС в соответствующих сферах деятельности.

Напомним, 18 декабря Кабинет Министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы тогда намеревались провести в течение трех месяцев.